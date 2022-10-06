Kayseri gündem haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri gündem haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına devam edildi

06.10.2022 11:50
Kayseri gündem haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık H.D.E, maktulün müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmasında, suçlamaları reddederek olayın doğrusunu anlattığı önceki ifadesini tekrarladığını söyledi.

Maktul R.E.E'nin müşteki ağabeyi B.D. de şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını istedi.

B.D. olayla ilgili şunları anlattı:

"Sanık uyuşturucu bağımlısı. Gece eve sarhoş geliyor. Biz kendi çabamızla kamera kaydı bulduk. Kendisinin balkonda olmadığını söylüyor ama bu kayıtlardaki silüetlerden ikisinin balkonda olduğunu görüyoruz. Daha önce suni teneffüs yaptığını söyledi. İlk yardımı bilmeyen birinin bunu yapması bile tehlikeli. Orada doktorun müdahale etmesini ve gelen ambulansı engelliyor. Adli tıp raporunda da tırnak izi var. Tırnaklarından deri parçaları çıkıyor."

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021 gecesi 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan sanık hakkında dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
Eski sevgilisinin arkadaşı tarafından elleri bağlanarak darp edildi Eski sevgilisinin arkadaşı tarafından elleri bağlanarak darp edildi Son Dakika | Alıkoydukları kişiyi darbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı Son Dakika | Alıkoydukları kişiyi darbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı Kayseri gündem haberi | Vali Gökmen Çiçek, Tomarza'yı ziyaret etti Kayseri gündem haberi | Vali Gökmen Çiçek, Tomarza'yı ziyaret etti
Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri gündem haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:15:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri gündem haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadını öldürdüğü iddiasıyla eşinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement