Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi - Son Dakika
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Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi

12.10.2022 16:28
Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi

Kayseri haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak'ta 13 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangında ev hasar gördü.

Dumandan etkilenen ev sahibi M.A'ya ambulansta müdahale edildi.

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Kaynak: AA

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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