Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak'ta 13 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi - Son Dakika

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