Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu

11.10.2022 18:52

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı makamında ziyaret eden Özer, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile bir süre görüştü.

Osman Ulubaş Sümer Ortaokulun da ziyaret eden Özer, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Özer, toplu fotoğraf çektirdi.

Özer'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kayseri haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de değerlendirme toplantısında konuştu Açıklaması Kayseri haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de değerlendirme toplantısında konuştu Açıklaması Bakan Özer: 'Biz öğretmenin yeterliliğini ölçmüyoruz, bu eğitim zorunlu değil' Bakan Özer: 'Biz öğretmenin yeterliliğini ölçmüyoruz, bu eğitim zorunlu değil'
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 23:31:51. #1.13#
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement