Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'nden Milli Takım'a 9 sporcu

Kayseri Güreş Eğitim merkezimizde eğitim gören 9 sporcumuz U15 Güreş Milli Takım Kampına davet edildi.
Sporculardan Harun Yılmaz, Ömer Arslan, Mustafa kışlak, Hüseyin Arda İpek, lokman Gül,Semih kelek,Ömer Polat,Ferhat Kocabaş ve Ahmet Eroğlu 15 Eylül - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; sergiledikleri başarılar ile Milli Takım Kampına katılmaya hak kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:41 - Kaynak: İHA
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