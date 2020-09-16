Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'nden Milli Takım'a 9 sporcu

Kayseri Güreş Eğitim merkezimizde eğitim gören 9 sporcumuz U15 Güreş Milli Takım Kampına davet edildi.

Sporculardan Harun Yılmaz, Ömer Arslan, Mustafa kışlak, Hüseyin Arda İpek, lokman Gül,Semih kelek,Ömer Polat,Ferhat Kocabaş ve Ahmet Eroğlu 15 Eylül - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak olan Milli Takım Kampına katılacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; sergiledikleri başarılar ile Milli Takım Kampına katılmaya hak kazanan Güreş Eğitim Merkezi Sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ