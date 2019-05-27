Son Dakika Haberleri: Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sezonu Kupayla Kapattı

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sezonu Kupayla Kapattı

6 saat önce

25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen Analig Türkiye Finalinde Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takımı Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sezonu Kupayla Kapattı, System.String[]
25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen Analig Türkiye Finalinde Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takımı Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici güreşçilerimizi ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:57 Kaynak: İHA
Samsun, Kayseri, Spor
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