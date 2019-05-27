Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sezonu Kupayla Kapattı
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25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilen Analig Türkiye Finalinde Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takımı Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:57 Kaynak: İHA
25-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun
'da gerçekleştirilen Analig Türkiye
Finalinde Kayseri
Güreş Eğitim Merkezi takımı Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici güreşçilerimizi ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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