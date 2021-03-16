Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'ne özel türküler - Son Dakika

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla duygusal türküleri seslendirerek klip hazırladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına 6 öğretmen 3 öğrenci, Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu'nda bir araya geldi.

Mızıka, bağlama gibi enstrümanları öğretmenler çalarken öğrenciler de Çanakkale Türküsü başta olmak üzere 5 türküyü seslendirdi.

Öğretmenlerden Selçuk Boran da söz ve müziği kendisine ait olan uzun havayı günün anısına söyledi.

Kartal Şehitliği'nden ve konserden görüntülerin yer aldığı klip sosyal medyada yayınlandı.