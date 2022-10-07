BAKAN KİRİŞCİ 'KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KONUSUDAKİ DESTEĞİMİZ ÖNEMLİ' - Son Dakika
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BAKAN KİRİŞCİ 'KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KONUSUDAKİ DESTEĞİMİZ ÖNEMLİ'

07.10.2022 19:35

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocasinan ilçesi Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde tohum ve koyun dağıtım törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocasinan ilçesi Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde tohum ve koyun dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Kirişci, Gerçekten çok mutlu bir gündeyiz. Bugün bu mutluluğu birkaç şekilde ifade etmekte yarar var. Tabi ki kendi inancımıza göre kutsal bir gün. Bugün yine bir hayırlı işe daha vesile olduk. Türkiye genelinde 11 Cemevi ile ilgili 4'ünün açılış, 7'sinin ise temel atma törenini gerçekleştirdik. Şimdi de üretimle ilgili çalışma için bir aradayız. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim dedi.

Hayvancılık konusuna değinen Kirişci, şöyle konuştu Büyükbaş hayvancılık bizim için yürütülmesi gereken bir faaliyet ama küçükbaş hayvan konusu Türkiye gibi ekolojisi ve kendi iklim coğrafyası dikkate alındığında mutlak suretle üzerinde daha fazla hassasiyetle durulması gereken bir hayvancılık durumu. Bizim elbette küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusundaki desteğimiz önemli. Bunların daha verimli kılınması adına yaklaşık 1,1 milyon dolarlık bir bütçesi olan bir proje. Bu da anlamlı ve kıymetli. Burada ben rakamın kendisinden çok bu iş birliğinin önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Ben eminim, bu yapmış olduğumuz etkinlikler sayesinde ülkemizde küçükbaş hayvancılık daha da gelişecek. 2002 yılında 32 milyon civarında olan küçükbaş hayvan popülasyonumuz son rakamlara göre 59 milyona yaklaşmış durumda. Tabi ki hedefimiz hayvan varlıklarımız noktasında 85 milyon nüfusumuz varsa 85 milyona doğru yürümek. Tıpkı 2002 yılında 9,9 milyon büyükbaş hayvanımız varken bunun 18 milyona çıktığı gibi. Yeterli mi Elbette yeterli değil. Özellikle küçükbaş hayvan konusunda daha fazla gayret göstermemiz aşikar. Bu her iki etkinlik inşallah hem bitkisel üretim tarafında hem de hayvansal üretim tarafında ülkemizin daha da güçlenmesine vesile olacak. Yapılan konuşmanın ardından çiftçilere bin 150 ton buğday, 450 ton arpa ve 30 kişiye 40'ar adet koyun dağıtımı yapıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KİRİŞCİ 'KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ KONUSUDAKİ DESTEĞİMİZ ÖNEMLİ' - Son Dakika

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