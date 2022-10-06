Duruşmada dinlenen 2 tanık, Kayseri OSB'de çeşitli tarihlerde çalıştıklarını anlatarak, bu sürede yönetim tarafından kendilerine cep telefonu verildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haber: Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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