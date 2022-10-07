İYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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İYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı yapıldı

07.10.2022 16:16

Kayseri'de İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen bölge istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'de İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen bölge istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, bir otelde düzenlenen toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlamadan önce geniş kapsamlı 3 büyük yerel yönetimler çalıştayı düzenlediklerini hatırlattı.

Salgın dönemi sonrasında ise periyodik olarak Türkiye'nin dört bir tarafında bölgesel istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Ergun, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde önce İstanbul'da sonrasında da Muğla, Adana, Çorum ve Samsun'da, çevre illerimizin dahil olduğu bölgesel istişare toplantıları tertip ettik. Bugün de benzer bir toplantıyı Kayseri'de gerçekleştirmek için buradayız. İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığımızın ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz bölgesel istişare toplantımıza bölge milletvekilimiz, Kayseri, Kahramanmaraş, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Sivas il başkanlarımız, yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılarımız ve ilçe başkan yardımcılarımız, il ve ilçe belediye meclis üyelerimiz katılacaktır. Bu toplantılardan gayemiz, Türkiye'yi yerel ve ulusal düzeyde yönetmeye talip partimizin yerel yönetimlerle ilgili politikaları ile vizyonunu zenginleştirmektir."

Ergun, konuşmasında ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunarak, "Siyasi, ekonomik ve sosyal olarak neredeyse bütün rakamların teyit ettiği gibi maalesef ülkemiz her alanda son 30-40 yılın en zor dönemi yaşamaktadır. Söz konusu zorlukları yaşamamızın temel nedeni bellidir. Bu dönemi en ağır şekilde geçiriyor olmamızın nedeni kamu yönetiminde yaşadığımız sistemsel bir yöntem krizidir. Yaşadığımız sistemsel yönetim krizine ise hem partili cumhurbaşkanın sisteminin kendisi hem de bu sistemi kurgulayıp icra edenlerin bizzat kendileri sebep olmuştur." dedi.

Açıklamanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da katıldı.

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Kaynak: AA

İYİ Parti, Türkiye, Kayseri, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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