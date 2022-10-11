10 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi

Bu kapsamda H.A'nın ikamet ve eklentilerinde narkotik köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 10 kilo 250 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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