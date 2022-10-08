Kayseri haber: Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri haber: Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

08.10.2022 16:04
Kayseri haber: Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerine yönelik 13 adrese 90 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 2 pala ve 72 parça elektrikli el aleti bulundu.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haber: Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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