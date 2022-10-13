İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesindeki iki adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alındı. Adreslere düzenlenen operasyonda 650 adet tarihi sikke, obje, yüzük ve mühür, 3 kılıç, 1 tüfek ile 2 dedektör ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAYSERİ'DE 654 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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