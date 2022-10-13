KAYSERİ'DE 654 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KAYSERİ'DE 654 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

13.10.2022 20:12

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 654 adet tarihi sikke, obje, yüzük, tüfek, kılıç ve mühür ele geçirildi.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 654 adet tarihi sikke, obje, yüzük, tüfek, kılıç ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesindeki iki adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alındı. Adreslere düzenlenen operasyonda 650 adet tarihi sikke, obje, yüzük ve mühür, 3 kılıç, 1 tüfek ile 2 dedektör ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE 654 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE 654 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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