Abdül Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Abdül Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

19.10.2022 15:32

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Özer ailesi tarafından yaptırılacak Abdül Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Özer ailesi tarafından yaptırılacak Abdül Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki temel atma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hasan ve Döndü Özer çifti ile vatandaşlar katıldı.

Vali Çiçek, törendeki konuşmasında, burada yetişen çocukların vatan ve millet için Kur'an-ı Kerim okuyacağını ve dua edeceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesinin Türkiye'ye örnek olacak uygulamalar yaptığını vurgulayan Çiçek, Kayseri'deki kurumlar arasında diyaloğun yapılan hizmetlere olumlu etki ettiğini belirtti.

Vali Çiçek, programa gelirken vatandaşların kadın kültür merkezi talebini kendilerini ilettiğini belirterek, Büyükkılıç'tan mahalleye bu hizmetin yapılması sözünü aldı.

Büyükkılıç da her şehrin farklı özellikleri olduğunu, Kayseri'nin de hayırseverlikle anıldığını kaydetti.

Türkiye'nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Gurbete gidenler daha iyi anlıyor. Yurt dışındakiler daha iyi anlıyor. Hollanda'ya gittik, orada gördük. Macaristan'a gittik, orada gördük. Başka ülkelere gidiyoruz ya da yazın buraya gelen hemşehrilerimizden sizler duyuyorsunuz. Bizim liderimiz başka, ülkemiz başka, şehrimiz başka. Öyleyse birbirimize dua edeceğiz,birbirimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılacak eserin proje aşamasını anlatan Palancıoğlu da şunları kaydetti:

"Hayırsever ailemiz, vefat eden oğulları için bir Kur'an kursu binası yaptırmak istediklerini söylediler. Biz de onlara bir kaç yer gösterdik. Burayı beğendiler ve işe başladık. Güzel de bir proje oldu. Hayırseverlerimizle el ele verip vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu yöntemle çok sayıda okul ve cami yaptık. Hizmetlerimiz devam edecek. Bu mahallemizdeki halı sahayı da yenileyeceğiz. Çocuklarımıza hediyemiz olsun."

Konuşmaların ardından hayırsever aile, protokol üyeleri ile butona basarak inşaata ilk harcı döktü.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kayseri gündem: Kayseri'de otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı Kayseri gündem: Kayseri'de otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı Erciyes Dağı'na lavanta ekildi Erciyes Dağı'na lavanta ekildi Bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 şüpheli yakalandı Bağ evlerinden yapılan hırsızlıkla ilgili 9 şüpheli yakalandı

Abdül Samet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abdül Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Abdül Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement