Kent merkezinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında 3 yıl 9 ay ile 11 yıl 7 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 16 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı - Son Dakika

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