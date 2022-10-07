Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı

07.10.2022 18:24
Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında 3 yıl 9 ay ile 11 yıl 7 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 16 kişi yakalandı.

4 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Afyonkarahisar'da 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI KAYSERİ'DE ARANAN 16 KİŞİ YAKALANDI
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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