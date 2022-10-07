Kayseri haber... Kayseri'de arkadaşının adına kredi çekip kendi hesabına yollayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri haber... Kayseri'de arkadaşının adına kredi çekip kendi hesabına yollayan zanlı yakalandı

07.10.2022 18:44
Kayseri haber... Kayseri'de arkadaşının adına kredi çekip kendi hesabına yollayan zanlı yakalandı

Kayseri haber: Kayseri'de ağabeyinin para göndereceğini söylediği arkadaşının mobil bankacılık uygulamasından 85 bin lira kredi çekip, kendi hesabına yolladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de ağabeyinin para göndereceğini söylediği arkadaşının mobil bankacılık uygulamasından 85 bin lira kredi çekip, kendi hesabına yolladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, D.T, arkadaşı İ.E'nin hesabına ağabeyinin para göndereceğini söyleyip telefonundan mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 85 bin lira kredi çekti. D.T. daha sonra bu parayı kendi hesabına yolladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda D.T'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haber... Kayseri'de arkadaşının adına kredi çekip kendi hesabına yollayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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