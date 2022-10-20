Kayseri haberi... Kayseri'de ata tohumu gacer buğdayı dağıtıldı - Son Dakika
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Kayseri haberi... Kayseri'de ata tohumu gacer buğdayı dağıtıldı

20.10.2022 15:52

Gelen Kayseri haberlerine göre Kocasinan Belediyesi, Anadolu'da ıslah edilen ve 28 kromozomuyla genetiği bozulmadan bugüne gelen 3 ton gacer buğdayını çiftçilere ulaştırması için 45 kırsal mahalle muhtarına teslim etti.

Kocasinan Belediyesi, Anadolu'da ıslah edilen ve 28 kromozomuyla genetiği bozulmadan bugüne gelen 3 ton gacer buğdayını çiftçilere ulaştırması için 45 kırsal mahalle muhtarına teslim etti.

Belediye Meclis Salon'unda düzenlene törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çiftçileri destekleme konusunda bakanlık tarafından birçok karar alındığını, bu desteklerin de üretim için önemli olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesinin de çiftçileri desteklediğine değinen Şahin, Kayseri'de üretimin arttırılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da ilçe genelinde çeşitli bölgelerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütüldüğünü belirtti.

İlçenin, kentin tarımsal üretiminde yaklaşık yüzde 20 paya sahip olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, gacerin Kayseri'de ekilen bir tohum olduğunu, bunun yaygınlaşmasına katkı sunduklarını dile getirdi.

Çiftçilere bir üretim kapısı daha açabilmeyi amaçladıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Benim kaygım, şehrimize bir ekonomik büyüklük daha katabilmek. Çiftçi kardeşlerimizin alın teri 1 liraysa nasıl 10 lira yapabiliriz? Bunu sağlayabilmek için tarımsal üretim potansiyelini artırmalıyız. Geçtiğimiz yıl gacer dağıtmaya başladık. Gacer üretildi ve hasat edildi. Bu sene de dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, çiftçilerin daha fazla alana ekim yapmak için tohum istediğini, bu kapsamda tohum desteğini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından çiftçilere ulaştırılmak üzere kırsal mahalle muhtarlarına 3 ton tohum verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kayseri haberi... Kayseri'de ata tohumu gacer buğdayı dağıtıldı - Son Dakika

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