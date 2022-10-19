Kayseri haber... Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri haber... Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

19.10.2022 22:38
Kayseri haber... Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde tarladan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde tarladan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hırka Mahallesi'nde M.A, M.T, M.G. ve A.T'ye ait tarlalardan toplam 520 metre bakır kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden S.K. ve Ö.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan S.K. hakimlikçe tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari M.Y. ve B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kayseri haber... Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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