Firari M.Y. ve B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hırka Mahallesi'nde M.A, M.T, M.G. ve A.T'ye ait tarlalardan toplam 520 metre bakır kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haber... Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

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