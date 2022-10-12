Kayseri haber... Kayseri'de kaymakamlar, turizme destek amacıyla yamaç paraşütüyle uçtu - Son Dakika
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Kayseri haber... Kayseri'de kaymakamlar, turizme destek amacıyla yamaç paraşütüyle uçtu

12.10.2022 09:34
Kayseri haber... Kayseri'de kaymakamlar, turizme destek amacıyla yamaç paraşütüyle uçtu

Kayseri haberine göre Kayseri'de 4 kaymakam, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yaptı.

Kayseri'de 4 kaymakam, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yaptı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ve İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, turizme destek amaçlı yamaç paraşütüyle uçtu.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneğince organize edilen tandem uçuşta kaymakamlar, Ali Dağı yamaçlarına "akşamsefası" ile "gündüzsefası" tohumlarını attı.

Talas Kaymakamı Dönmez, uçuş öncesi AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır uçuşların gerçekleştirildiği ilçede görev yaptığını ve birçok yarışmayı takip ettiğini söyledi.

İçinde yamaç paraşütüyle uçmakla ilgili hep bir heyecan olduğunu belirten Dönmez, "Cesaretimi ancak kazandım. Arkadaşlarımızın da yönlendirmesiyle güzel bir deneyim olacağını düşünüyorum. Burası en önemli yamaç paraşütü alanlarımızdan. İneceğimiz yer güvenli. Ortam ve hava müsait, zevkli bir şekilde ineceğiz. Buraya herkesi davet ediyoruz." dedi.

Felahiye Kaymakamı Ayaz da daha önce böyle bir uçuş denemediğini dile getirerek, sadece havalanmadan önce az da olsa heyecan yaşadığını aktardı.

Yahyalı Kaymakamı Kaya ise "Aşağıdan güzel gözüküyordu ama buraya çıkınca heyecanlı oluyor. Güzel bir heyecan. İnşallah iyi şekilde uçacağız. Sağ salim aşağı ineceğiz." diye konuştu.

İncesu Kaymakamı Göçer, uçuş sonrası yaptığı açıklamada, ilk defa yamaç paraşütüyle uçtuğunu ve oldukça heyecanlı olduğunu kaydetti.

Çok güzel bir tecrübe yaşadığını anlatan Göçer, "İlk başta çoğu insan gibi tereddüt ettim. Nitekim kazasız belasız inişimizi yaptık. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm. Son derece keyifliydi. Herkesi buraya yamaç paraşütü yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam da Vali Gökmen Çiçek'in kente gelmesiyle turizmin her alanında etkinlikler ve faaliyetler yaptıklarına dikkati çekti.

Daha önce Vali Çiçek'in de yamaç paraşütüyle uçtuğunu hatırlatan Sarıçam, "Kaymakamlarımız çok memnun kaldı. Az da olsa korku vardı ama inişte sorduğumda 'muhteşemdi' diyerek tekrar uçmayı istediklerini söylediler." dedi.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Felahiye, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haber... Kayseri'de kaymakamlar, turizme destek amacıyla yamaç paraşütüyle uçtu - Son Dakika

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