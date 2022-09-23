Kayseri haber: Kayseri'de keçe fabrikası yangını, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri haber: Kayseri'de keçe fabrikası yangını, 3 saatte söndürüldü

23.09.2022 10:38
Kayseri haber: Kayseri'de keçe fabrikası yangını, 3 saatte söndürüldü

Kayseri haberi: KAYSERİ'de, keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

KAYSERİ'de, keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki keçe fabrikasında, sabah saatlerinde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin 3 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Son dakika haberleri | KAYSERİ OSB'DE KEÇE FABRİKASINDA YANGIN Son dakika haberleri | KAYSERİ OSB'DE KEÇE FABRİKASINDA YANGIN Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haber: Kayseri'de keçe fabrikası yangını, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika

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