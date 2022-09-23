Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki keçe fabrikasında, sabah saatlerinde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin 3 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri haber: Kayseri'de keçe fabrikası yangını, 3 saatte söndürüldü - Son Dakika

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