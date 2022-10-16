Kayseri haber | Kayseri'de komşusu tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kayseri haber | Kayseri'de komşusu tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

16.10.2022 15:44
Kayseri haber | Kayseri'de komşusu tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Kayseri haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde önceki gün çocuklarını okuldan aldıktan sonra eve dönen N.Ç. (36), husumetli olduğu komşusu M.K. (34) tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan N.Ç, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan M.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haber | Kayseri'de komşusu tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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