Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde önceki gün çocuklarını okuldan aldıktan sonra eve dönen N.Ç. (36), husumetli olduğu komşusu M.K. (34) tarafından bıçaklandı.

Kaynak: AA

Kayseri, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haber | Kayseri'de komşusu tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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