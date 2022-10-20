5 gram sentetik uyuşturucu bulunan evde ayrıca tavan vantilatörü, motorlu testere, araç teybi, araç lastiği, projektör, elektrikli süpürge, su motoru, matkap, dalgıç pompa, kaynak makinesi, televizyon ve bisiklet ele geçirildi. Malzemelerin, Sarımsaklı Mahallesi'nde bir evden çalındığı belirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Melikgazi ilçesinde A.A'nın evine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haber: Kayseri'de uyuşturucu bulunan evde çalıntı eşyalar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.