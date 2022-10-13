Kayseri haber | Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediyesince "Yerel Yönetimlerde Vektörlerle Mücadele ve Biyolojik İlaç Uygulamaları" konulu konferans düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki konferansa Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yanı sıra, Konya, Niğde, Aksaray ve Avanos belediyelerinden temsilciler katıldı.
Konferansın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, konferansla amaçlarının yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekle etkin mücadelelerinde uyguladıkları yöntem ve elde edilen sonuçların paydaş belediyelerde uygulanmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Talas Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yaşar Bağırgan da belediye olarak uyguladıkları ilaçlama yöntemleri sayesinde 3 yıldır bölgede sivrisinek görülmediğini aktardı.
Kardeş şehir Şuşa'dan heyet Kayseri'ye geldi
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kardeş şehir olunan Azerbaycan'ın Şuşa şehri heyeti, kente geldi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Şuşa Valisi Maftun Abbasov'un başkanlığındaki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları çiçeklerle karşıladı.
Ziyarette, Büyükşehir Belediye Meclisi oylaması ile kardeş şehir olması kararlaştırılan Şuşa ile Kayseri arasındaki kardeşliğin resmiyet kazanması için imzalar atılacak.
Heyet, kentin tarihi ve turistik mekanlarını da gezecek.
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