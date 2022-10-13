Kayseri haber | Kayseri'den kısa kısa

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Meclisi oylaması ile kardeş şehir olması kararlaştırılan Şuşa ile Kayseri arasındaki kardeşliğin resmiyet kazanması için imzalar atılacak.

Kaynak: AA

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