Kayseri haber... TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Kayseri İl Başkanlığının açılışına katıldı - Son Dakika
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Kayseri haber... TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Kayseri İl Başkanlığının açılışına katıldı

13.10.2022 14:54

Kayseri bölgesinden gelen habere göre Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kayseri'de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kayseri'de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Kente gelen Sarıgül, Gültepe Mahallesi'ndeki Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde mahkumlar için af çağrısını yineledi.

Birkaç mahkum yakınıyla burada bir araya gelen Sarıgül, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulunun aldığı kararla Türkiye'de bütün cezaevlerinin önüne giderek af çağrısında bulunduklarını, bunun siyasi değil, vicdani bir talep olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini sorması üzerine Sarıgül, yakın zamanda kendisinin de İngiltere, ABD ve Almanya'ya ziyaret düzenleyeceğini belirtti.

ABD'ye gittiğinde Türkiye'nin menfaatlerini savunacağını aktaran Sarıgül, şöyle konuştu:

"Bir siyasi parti genel başkanı olarak hangi ülkeye gitsem attığım her adımı, yaptığım tüm konuşmaları kamuoyu ile paylaşırım. Hangi ülkeye gidiyorsam Dışişleri Bakanlığına gerekli bilgileri veririm, yetkilileri orada yapacağım temaslar konusunda hem bilgilendiririm hem de onların mihmandarlığından yararlanırım. Çünkü ben oraya gittiğim zaman partimi temsilen gidiyorum. Partimiz de ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi için yollardaysa o zaman genel başkanı da bağımsız hareket edemez. Attığı her adımdan bilgi vermek durumundadır. Bizim partimiz hiçbir dış güçten icazet alan bir parti değildir."

Türkiye'deki yabancı futbolcu kuralının sorulması üzerine ise Sarıgül, ekonomik milliyetçiliği savunduklarını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

Türkiye'de futbol sahalarında yabancı oyuncuların oynadığını ifade eden Sarıgül, "Sahalarda 3 yabancı oynamalı, bayrağımızı taşıyacak, bizim kanımızı taşıyacak 8 Türk futbolcu oynamalı. O gelecek olan 3 yabancı da en kaliteli olmalıdır. Topa vurmasını bilmeyen yabancılar takımlarda oynuyor." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, daha sonra partisinin il başkanlığının açılışına katıldı.

Sarıgül burada, vatani görevini yapmak için askere gidenlerin askerlik süresinde sosyal güvenlik primlerinin mutlaka devlet tarafından yatırılması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haber... TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Kayseri İl Başkanlığının açılışına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haber... TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin Kayseri İl Başkanlığının açılışına katıldı - Son Dakika
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