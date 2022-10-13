Kayseri haberi! Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haberi! Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi

13.10.2022 18:20
Kayseri haberi! Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi

Kayseri gelişmesine göre Kayseri'nin Sarız ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 115 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 115 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darıdere mevkisinde yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında, İ.G'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 35 sikke ve 80 parça tarihi obje ile 2 dedektör ve kazı aletleri bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
651 parça tarihi eser ele geçirildi 651 parça tarihi eser ele geçirildi Son dakika haber! Kayseri'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon: 653 adet tarihi eser ele geçirildi Son dakika haber! Kayseri'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon: 653 adet tarihi eser ele geçirildi Son dakika haberleri... Kayseri'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Kayseri'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Kayseri, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haberi! Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:29 Suç örgütü lideri Sedat Peker'le görüşmek için BAE'ye gidecek olan Cemal Enginyurt'a izin verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 00:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri haberi! Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement