KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacılar ilçesi Eğribucak Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 ADB 778 plakalı otomobil ile 38 VU 557 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarken, her iki araçta bulunan 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)