KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI

20.09.2022 22:12

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacılar ilçesi Eğribucak Caddesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 ADB 778 plakalı otomobil ile 38 VU 557 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarken, her iki araçta bulunan 2'si ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Hacılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI - Son Dakika

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