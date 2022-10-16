Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı evlerden, klima motoru ve elektrikli demir kesici alet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haberi! Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

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