Kayseri haberi! Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri haberi! Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

16.10.2022 22:34
Kayseri haberi! Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

Kayseri haberi: Kayseri'de polis ekipleri hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayseri'de polis ekipleri hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bazı evlerden, klima motoru ve elektrikli demir kesici alet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezindeki farklı adreslere düzenlediği operasyonda şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haberi! Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri haberi! Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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