KAYSERİ'DE, 41 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE, 41 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

13.10.2022 18:47

KAYSERİ'de, 2 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.K., polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 2 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.K., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'nitelikli yağma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan hakkında 41 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, hükümlünün müstakil bir evde saklandığı belirlendi. Y.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE, 41 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE, 41 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI - Son Dakika
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