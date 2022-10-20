Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Himmetdede Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haberi... Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kablo hırsızlığı yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

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