Kayseri haberi... Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kablo hırsızlığı yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri haberi... Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kablo hırsızlığı yapan zanlı yakalandı

20.10.2022 23:22
Kayseri haberi... Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kablo hırsızlığı yapan zanlı yakalandı

Kayseri gündem haberi | Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun benzin pompalarından elektrik kablosu çalan şüpheli suçüstü yakalandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun benzin pompalarından elektrik kablosu çalan şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Himmetdede Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

Benzin pompalarına ait yaklaşık 150 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu sökerek aracına koyduğu tespit edilen H.D. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haberi... Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kablo hırsızlığı yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haberi... Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kablo hırsızlığı yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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