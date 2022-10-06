Son Dakika | Alıkoydukları kişiyi darbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Alıkoydukları kişiyi darbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

06.10.2022 17:26

Son dakika haber: Kayseri'de aralarında husumet bulunan bir kişiyi alıkoydukları ve darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de aralarında husumet bulunan bir kişiyi alıkoydukları ve darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran müşteki F.A. aralarında husumet bulunan T.H, K.M. ve B.C. tarafından kaçırılarak Hunat Mahallesi'nde bir ikamette alıkonulup, aşağılayıcı videolarının çekildiğini, dövüldüğünü, cep telefonu ve cüzdanının gasbedildiğini öne sürüp, bu kişilerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda T.H, K.M. ve B.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Alıkoydukları kişiyi darbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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