Son Dakika | Alıkoydukları kişiyi darbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Kayseri'de aralarında husumet bulunan bir kişiyi alıkoydukları ve darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran müşteki F.A. aralarında husumet bulunan T.H, K.M. ve B.C. tarafından kaçırılarak Hunat Mahallesi'nde bir ikamette alıkonulup, aşağılayıcı videolarının çekildiğini, dövüldüğünü, cep telefonu ve cüzdanının gasbedildiğini öne sürüp, bu kişilerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda T.H, K.M. ve B.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.