Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ticaret Odasının katkılarıyla Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ulupınar ve Kapuzbaşı mahallelerindeki anaokulu öğrencilerine yardım yapıldı.

Kaynak: AA

Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haberi... Kayseri'de anaokulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

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