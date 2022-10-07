Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

07.10.2022 12:14

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boztepe Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G'yi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, tehdit suçundan aranan Ş.T, Hunat Mahallesi'ndeki adresinde polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinde 1 tabanca, 3 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı Kayseri haber: Kayseri'de aranan 4'ü firari hükümlü 16 kişi yakalandı Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı Arkadaşını 85 bin TL dolandıran şahıs yakalandı Aranan 16 şahıs yakalandı Aranan 16 şahıs yakalandı
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 18:44:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement