Kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Boztepe Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G'yi yakaladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, tehdit suçundan aranan Ş.T, Hunat Mahallesi'ndeki adresinde polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinde 1 tabanca, 3 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.
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