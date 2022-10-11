KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi alındı. Araç jandarma ekiplerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada İbranice yazılı Tevrat ve kitabı koruma kabı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Jandarma, Tevrat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAYSERİ'DE İBRANİCE YAZILI TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.