KAYSERİ'DE İBRANİCE YAZILI TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KAYSERİ'DE İBRANİCE YAZILI TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

11.10.2022 10:59

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi.

KAYSERİ'de, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi alındı. Araç jandarma ekiplerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramada İbranice yazılı Tevrat ve kitabı koruma kabı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Tevrat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE İBRANİCE YAZILI TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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