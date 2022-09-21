Bünyan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, Köprübaşı Mahallesinde sele neden oldu. Bölgeye AFAD , jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle 3 ev, 1 ahır ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Mahalleye ulaşım için kullanılan yola ise kaya parçaları düştü. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Bünyan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri haberi... Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika

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