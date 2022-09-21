Kayseri haberi... Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haberi... Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

21.09.2022 21:33
Kayseri haberi... Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri gündem haberine göre KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Tarım arazileri ile bazı evlerin giriş katını su bastı.

Bünyan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, Köprübaşı Mahallesinde sele neden oldu. Bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle 3 ev, 1 ahır ve tarım arazilerinde hasar meydana geldi. Mahalleye ulaşım için kullanılan yola ise kaya parçaları düştü. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.


YORUMLAR
500
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN ŞİMDİ DE EVDEN TAHLİYELERİNİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEYİP, YARDIM İSTEDİ BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN ŞİMDİ DE EVDEN TAHLİYELERİNİ İSTEDİĞİNİ SÖYLEYİP, YARDIM İSTEDİ Bartın'da sağanak etkili oluyor Bartın'da sağanak etkili oluyor Nijerya'da Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 öldü Nijerya'da Boko Haram üyelerinin de kaldığı kamplarda kolera salgını nedeniyle 27 öldü
Kaynak: DHA

Bünyan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haberi... Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Düğününe hazırlanan 27 yaşındaki Zeynep, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti
14:53 İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı
14:47 Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Örgütü (PETA): Et yiyen erkeklerin cinsel ilişkiye girmesi yasaklansın
14:33 Kavgada kardeşi için korkup balkona çıkan adam, husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu!
14:21 16 yaşındaki lise öğrencisi kız cinsel istismara uğradığı için intihar girişiminde bulundu!
14:20 Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye indirmesinin ardından dolar, 18.40 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü
14:09 Yavuz Seçkin'den yıllar önce taklidini yaptığı ve davalık olduğu Emrah hakkında sert sözler: Değer vermiyorum, benim için etkisiz eleman
14:03 Merkez Bankası faizi yüzde 12'ye indirdi
13:42 Putin'in ilan ettiği seferberlik kararı sonrası Rusya karıştı! Polisler, istihbaratçıları protestocu sanıp gözaltına aldılar
13:33 Motor kazası geçiren ve ameliyat olan Acun Ilıcalı, taburcu edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 15:22:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri haberi... Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement