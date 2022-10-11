Kayseri haberi | Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri haberi | Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı

11.10.2022 11:26
Kayseri haberi | Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı

Kayseri habere göre Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünün açıklamasına göre, Tekke Dağı genel avlağında yasa dışı av yapıldığı ihbarı alan ekipler harekete geçti.

Ekipler, 2 kişiyi avladıkları 18 bıldırcın ile suçüstü yakaladı, takoz bulunmayan bir tüfeğe el koydu.

Kaçak avcılara Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tazminat ve idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haberi | Kayseri'de yasa dışı bıldırcın avlayan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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