Kayseri haberi | Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) ortaklığında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikle ilgili değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

KTO'dan yapılan yazıl açıklamaya göre, KTO Konferans Salonu'ndaki toplantıya, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile oda üyeleri, sektörde faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları katıldı.

Büyüksimitci ile Gülsoy, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ve 11.08.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle ilgili ortak açıklamada şunları kaydetti:

"Daha önce dağıtım şirketlerine yapılan ve süreçleri devam eden başvurular var. Bunların bir kısmı onay aşamasında iken çağrı mektubu çıkmış olup ellerine ulaşmamış olan yatırımcılarımız da var. Eğer mümkünse tüm bu süreçlerin tamamlanması için sürenin 01.01.2023 tarihine kadar uzatılması veya 11 Ağustos 2022'den sonra yapılan başvuruların yeni yönetmeliğe göre değerlendirilmesi elzem hale gelmiştir çünkü 2019 yılında yayımlanan yönetmeliğe istinaden kredi çekip, borçlanarak yatırım yapan sanayicilerimiz kredi geri ödemesinde zorlanacaktır. Odalar olarak bizim görevimiz üyelerimizden gelen sorunları ilgili makamlara iletmek. GES yatırımcılarımızın taleplerini gerekli makamlara iletmek üzere TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ileteceğiz."

Melikgazi'de açık hava film günleri sürüyor

Her hafta farklı bir film ile bir araya gelen sinemasever bu haftada TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki park alanında "Yukarı Bak" filmini izledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğlenceli vakit geçiren vatandaşları bir arada görmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Vatandaşlara yeni bir aktivite imkanı sunduklarını anlatan Palancıoğlu, "Geçtiğimiz haftalarda da farklı mekanlarda açık hava film günleri düzenlemiştik. Çok rağbet gördüğü için devam ettirerek tüm vatandaşlarımızın bu etkinlikten faydalanmasını istiyoruz. Devamını da getireceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi yatırım bütçesinin yükseltilmesi kararı aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1,5 milyar liralık ek bütçenin hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerçekleştirildiğini bildirdi.

Başkan Büyükkılıç, amaçlarının insanların ihtiyacına cevap vermek, insaflı ve israfa fırsat vermeyen bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek olduğunu belirtti.

Yatırımlara en fazla pay ayıran birinci büyükşehir olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Daha önce 1 milyar lira demiştik. Bu arada hem kaynaklarımızı gözden geçirdik, hem projelerimizi revize ettik ve 1,5 milyar liradan aşağı olmaz dedik. 1,5 milyar lira olarak da meclisimizden geçti. Ben değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Zaten 2021'deki bütçemiz yüzde 98 gerçekleşmişti. Bunlar önemli rakamlar. Ben yılların belediye başkanıyım. Yüzde 98'lere ulaşan bir bütçe oranı, gerçekleşen bütçe oranı kolay kolay görünmez. Aynı zamanda bir başka güzelliği yine zaman zaman kamuoyuna da bilgi arz ettik, 30 büyükşehir içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran birinci büyükşehiriz."