Kayseri haberi: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haberi: Kayseri'den kısa kısa

12.10.2022 16:54
Kayseri haberi: Kayseri'den kısa kısa

Kayseri gündem haberi | Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Kaymakamlığı, Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile kadınların el emeği ürünlerinin satışının sağlanması için protokol imzaladı.

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Kaymakamlığı, Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile kadınların el emeği ürünlerinin satışının sağlanması için protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu kooperatifin büyümesi ve kadınların üretim ve işletme ile aile bütçesine destek vermesi konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ise kadınların istihdamı ve üretime katılmasını artırmak için yaptıkları protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hürmet Tembih de kendilerine kapılarını açan ve destek olan yetkililere teşekkür etti.

Üretmeye devam edeceklerini anlatan Tembih, ekonomiye destek olmaya çalışacaklarını kaydetti.

ERÜ'den 30 öğretim üyesi "En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı???????

Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve ekibi tarafından her yıl hazırlanarak, PLOS Biology dergisinde yayımlanan "En Etkili Bilim İnsanları" listesi açıklandı.

Açıklanan listeye göre Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) 30 öğretim üyesi listeye girme başarısı gösterdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "En Etkili Bilim İnsanları" listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti.

Spor AŞ 2. Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ 2. Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

Spor AŞ tarafından düzenlenen güz dönemi spor okullarında 12 spor tesisinde aralarında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 13 branşta kurs veriliyor.

Kayıtları başlayan kurslar 1 Kasım'da başlayacak ve 4 Aralık'ta son bulacak.

YORUMLAR
500
Kayseri yerel haberleri: Melikgazi'de kadınlar hem üretecek hem kazanacak Kayseri yerel haberleri: Melikgazi'de kadınlar hem üretecek hem kazanacak
Kaynak: AA

Mustafa Palancıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haberi: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Galata Kulesi'nde feci olay: Yabancı uyruklu şahıs metrelerce yüksekten aşağı atladı
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:33 Afganistanlı genç, kız arkadaşını zehirleyerek öldürdü! İşte korkunç cinayetin gerekçesi
16:29 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın dudak uçuklatan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 18:58:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri haberi: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement