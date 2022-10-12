Kayseri haberi: Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Kaymakamlığı, Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile kadınların el emeği ürünlerinin satışının sağlanması için protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu kooperatifin büyümesi ve kadınların üretim ve işletme ile aile bütçesine destek vermesi konusunda yardımcı olacaklarını ifade etti.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ise kadınların istihdamı ve üretime katılmasını artırmak için yaptıkları protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hürmet Tembih de kendilerine kapılarını açan ve destek olan yetkililere teşekkür etti.

Üretmeye devam edeceklerini anlatan Tembih, ekonomiye destek olmaya çalışacaklarını kaydetti.

ERÜ'den 30 öğretim üyesi "En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı???????

Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve ekibi tarafından her yıl hazırlanarak, PLOS Biology dergisinde yayımlanan "En Etkili Bilim İnsanları" listesi açıklandı.

Açıklanan listeye göre Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) 30 öğretim üyesi listeye girme başarısı gösterdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "En Etkili Bilim İnsanları" listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti.

Spor AŞ 2. Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ 2. Güz Dönemi Spor Okulu kayıtları başladı.

Spor AŞ tarafından düzenlenen güz dönemi spor okullarında 12 spor tesisinde aralarında futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 13 branşta kurs veriliyor.

Kayıtları başlayan kurslar 1 Kasım'da başlayacak ve 4 Aralık'ta son bulacak.