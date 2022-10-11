Kayseri haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan okullardan görüntüler
2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Kayseri'ye geldi.
Kaynak: AA
Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Kayseri, Güncel, Son Dakika
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