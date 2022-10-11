Kayseri haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de - Son Dakika
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Kayseri haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de

11.10.2022 17:24

Kayseri haberler: Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan okullardan görüntüler 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Kayseri'ye geldi.

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan okullardan görüntüler

2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Kayseri'ye geldi.

YORUMLAR
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Bakan Özer: 'Biz istiyoruz ki okulumuzdaki okul yöneticimiz, öğretmenimiz ne isterse kişisel gelişimiyle ilgili destek verelim' Bakan Özer: 'Biz istiyoruz ki okulumuzdaki okul yöneticimiz, öğretmenimiz ne isterse kişisel gelişimiyle ilgili destek verelim' Bakan Özer: 'Bugün itibariyle 857 bin çırak kalfanın olduğu bir mesleki eğitim sistemimiz oldu' Bakan Özer: 'Bugün itibariyle 857 bin çırak kalfanın olduğu bir mesleki eğitim sistemimiz oldu'
Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de - Son Dakika
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