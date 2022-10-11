Kayseri haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, Kayseri'de

Kayseri haberler: Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan okullardan görüntüler 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Kayseri'ye geldi.

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan okullardan görüntüler 2022-2023 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli açılış ve toplantılara katılmak için Kayseri'ye geldi.

Bakan Özer: 'Biz istiyoruz ki okulumuzdaki okul yöneticimiz, öğretmenimiz ne isterse kişisel gelişimiyle ilgili destek verelim'

Bakan Özer: 'Bugün itibariyle 857 bin çırak kalfanın olduğu bir mesleki eğitim sistemimiz oldu'