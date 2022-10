Kayseri haberi... Vatandaş İçin Özhaseki "Bir Şey Deme", Büyükkılıç "He de Geç Gitsin' Dedi. Kayseri Milletvekili Çetin Arık: "Az Kaldı Vatandaş Size 'Geç Git' Diyecek"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, katıldığı toplantıda vatandaşın kendisine yönelttiği soruya "He de geç gitsin" diyerek geçiştiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a tepki gösterdi. Arık, "Bunlar vatandaşın derdi ile dertlenmeyi bilmezler, sadece 'he' deyip geçiştirirler. Bunlar vatandaşın sorunu çözmezler, sadece 'he' deyip geçiştirirler. Ama az kaldı vatandaş size 'Geç git' diyecek" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık; 10 Eylül'de Kayseri'de Valilik tarafından düzenlenen 'Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Memduh Büyükkılıç, kendisine geçim sıkıntısı ile ilgili soru yöneltildiğinde AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile arasında geçen diyaloğa tepki gösterdi. Büyükkılıç'ın "He de geç gitsin" diyerek vatandaşı geçiştirdiği görüntüleri de paylaşan Çetin Arık şu tepkiyi gösterdi:

"Valiliğin ev sahipliğinde 'Turizm Değerlendirme Toplantısı' adı altında bir toplantı gerçekleştiriyor. Cumhur İttifakı paydaşlarının ve Vali Bey'in katıldığı toplantıda kameralara yansıyan görüntü 'Gönül Belediyeciliği' yaptığı söyleyenlerin de gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Vatandaş sıkıntısını anlatıyor ama Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşı geçiştirerek, 'He de geç gitsin' diyerek lakayt bir tutum sergiliyor. Biz bu görüntüleri garipsemedik çünkü bunların gerçek yüzü bu… Bunlar vatandaşın derdi ile dertlenmeyi bilmezler, sadece 'he' deyip geçiştirirler. Bunlar vatandaşın sorunu çözmezler, sadece 'he' deyip geçiştirirler. Ama az kaldı vatandaş size 'Geç git' diyecek."

"BİR ŞEY DEME BİR ŞEY DEME"

Görüntüde; vatandaşın derdini anlattığı sırada Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin eliyle ağzını kapatarak Büyükkılıç'a doğru eğildiği ve "Bir şey deme, bir şey deme" diye konuştuğu açık kalan mikrofon arıcılığıyla duyuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise Özhaseki'ye, "He de geç gitsin" karşılığını verdi.