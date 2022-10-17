MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte 17'si engelli, 20'si ilçenin kırsal mahallerinden olmak üzere 66 çocuğun sünnet merasimi yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri haberleri | Develi'de 66 çocuk sünnet ettirildi - Son Dakika

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