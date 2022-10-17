Kayseri haberleri | Develi'de 66 çocuk sünnet ettirildi - Son Dakika
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Kayseri haberleri | Develi'de 66 çocuk sünnet ettirildi

17.10.2022 15:44
Kayseri haberleri | Develi'de 66 çocuk sünnet ettirildi

Kayseri gelişmesine göre MHP Develi İlçe Başkanlığı'nın "Kirvem MHP" sloganı ile düzenlediği toplu sünnet şöleninde 66 çocuk sünnet ettirildi.

MHP Develi İlçe Başkanlığı'nın "Kirvem MHP" sloganı ile düzenlediği toplu sünnet şöleninde 66 çocuk sünnet ettirildi.

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte 17'si engelli, 20'si ilçenin kırsal mahallerinden olmak üzere 66 çocuğun sünnet merasimi yapıldı.

Davetliler ve ailelerle yaklaşık 850 kişinin katılımı ile gerçekleşen program, şölen havasında gerçekleşti.

Etkinliğe, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, partililer ve davetliler katıldı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

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