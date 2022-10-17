Kayseri haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadının cinayetle suçlanan eşinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadının cinayetle suçlanan eşinin yargılanmasına devam edildi

17.10.2022 15:22
Kayseri haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadının cinayetle suçlanan eşinin yargılanmasına devam edildi

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D.E, maktul R.E.E'nin müşteki ağabeyi B.D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.Ç, sanık ile aynı binada oturduklarını ve olayın sabahı tatile gidecekleri için erken uyandıklarını anlattı.

Eşinin çığlığı ile balkona koştuğunda maktulün yerde yattığını gördüğünü aktaran S.Ç, şunları söyledi:

"Eşim sağlıkçı olduğu için müdahale etmek için aşağı indi ancak sanık kimsenin kadına yaklaşmasına izin vermedi. Bu nedenle eşim müdahalede bulunamadı. Kadın çıplaktı. Daha sonra maktulün annesi olduğunu öğrendiğim yaşlı kadın olay yerine gelerek, 'Kızımı niye attın?' diye sanığa bağırarak, 2-3 tokat attı. Sanık da 'Ben bir şey yapmadım, kendisi atladı.' dedi. Olaydan sonra eşimin psikolojisi bozulduğu için apartmandan taşındık."

Sanık H.D.E. ise tanığın beyanlarını kabul etmediğini, komşulardan ambulansı aramalarını kendisinin istediğini öne sürerek, "Kendisine müdahale eden benim. Kimsenin müdahalesine engel olmadım. Orada ölen eşim." diye konuştu.

Müşteki B.D. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021 gecesi 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan sanık hakkında dava açılmıştı.

YORUMLAR
500
İlk köy kütüphanesinin kurucusu son yolculuğuna uğurlandı İlk köy kütüphanesinin kurucusu son yolculuğuna uğurlandı Kayseri gündem: Kayseri Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Çiçek başkanlığında yapıldı Kayseri gündem: Kayseri Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Çiçek başkanlığında yapıldı Kayseri haber: Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı Kayseri haber: Kayseri Kitap Fuarı, 261 bin ziyaretçi ağırladı
Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadının cinayetle suçlanan eşinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 17:33:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadının cinayetle suçlanan eşinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement