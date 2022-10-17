Kayseri haberleri... Kayseri'de 11. kattan düşen kadının cinayetle suçlanan eşinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de 11. kattan düşen karısını öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık H.D.E, maktul R.E.E'nin müşteki ağabeyi B.D. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.Ç, sanık ile aynı binada oturduklarını ve olayın sabahı tatile gidecekleri için erken uyandıklarını anlattı.

Eşinin çığlığı ile balkona koştuğunda maktulün yerde yattığını gördüğünü aktaran S.Ç, şunları söyledi:

"Eşim sağlıkçı olduğu için müdahale etmek için aşağı indi ancak sanık kimsenin kadına yaklaşmasına izin vermedi. Bu nedenle eşim müdahalede bulunamadı. Kadın çıplaktı. Daha sonra maktulün annesi olduğunu öğrendiğim yaşlı kadın olay yerine gelerek, 'Kızımı niye attın?' diye sanığa bağırarak, 2-3 tokat attı. Sanık da 'Ben bir şey yapmadım, kendisi atladı.' dedi. Olaydan sonra eşimin psikolojisi bozulduğu için apartmandan taşındık."

Sanık H.D.E. ise tanığın beyanlarını kabul etmediğini, komşulardan ambulansı aramalarını kendisinin istediğini öne sürerek, "Kendisine müdahale eden benim. Kimsenin müdahalesine engel olmadım. Orada ölen eşim." diye konuştu.

Müşteki B.D. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Göksun Sokak'ta bir apartmanda ikamet eden R.E.E, 20 Haziran 2021 gecesi 11. kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan maktulün eşi H.D.E, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "eşi kasten öldürme" suçundan sanık hakkında dava açılmıştı.