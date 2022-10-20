Kayseri haberleri! Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazası davasına başlandı - Son Dakika
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Kayseri haberleri! Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazası davasına başlandı

20.10.2022 14:35
Kayseri haberleri! Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazası davasına başlandı

Gelen Kayseri haberlerine göre Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açılan davada 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açılan davada 3 sanık hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar midibüs şoförü O.S, firma sahipleri S.D. ve eşi D.D, kazada ölen öğrencilerin müşteki aileleri, yaralanan öğrenciler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık O.S. savunmasında, ölen öğrencilerin ailelerine başsağlığı diledi, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olaydan bir gün önce firma sahibi S.D. ile telefonda görüştüğünü öne süren O.S, şunları söyledi:

"Aracın, bakım için sanayide olduğunu ve aracı oradan alacağımı söyledi. Ben de aracı sanayiden aldım, bakımdan sonra ilk kez o gün kullandım. Sabah öğrencileri aldım, Erciyes Dağı'na çıktık. Daha sonra otelin önünden tekrar Kayseri'ye dönüş yoluna geçtiğimizde, yolda frene basınca tutmadığını anladım. Birkaç sefer daha basınca anladım ki fren patladı. Bu arada öğrencilere frenin tutmadığını bağırarak söyledim. Araç iyice hızlanmıştı, sonra mecburen yol kenarındaki kanala doğru girdim, araç takla attı. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm."

Sanıklar S.D. ve eşi D.D. de kaza öncesi aracın bakımını yaptıklarını iddia ederek, olayın nasıl yaşandığını bilmediklerini söyledi.

Kazayı anlatırken duygulanan müşteki öğrenciler ile kazada ölen öğrencilerin aileleri ise şikayetçi oldukları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Müşteki avukatları, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Müşteki avukatlarının talebini reddeden mahkeme heyeti, kaza yerinde keşif yapılması ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüs, 5 Ocak'ta, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 2 öğrenci ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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Tragger, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haberleri! Kayseri'de 2 öğrencinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı trafik kazası davasına başlandı - Son Dakika
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