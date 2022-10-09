Kayseri gündem haberi: Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de haklarında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ile 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.Y'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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