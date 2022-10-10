Kayseri haberleri | Kayseri'de 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca cezaevi firarisi olarak aranan D.G'nin saklandığı adresi tespit etti.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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