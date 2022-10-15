Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 13 Eylül'de yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli B.T'nin merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, düzlendikleri operasyonda B.T'yi yakaladı.
Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde, 13 Eylül'de, aralarında husumet bulunan B.T. tarafından silahla ağır yaralanan B.E. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Husumetlisini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika