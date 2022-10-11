Kayseri haberleri: Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri haberleri: Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

11.10.2022 10:08
Kayseri haberleri: Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

Kayseri haberler: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, İbranice yazılı Tevrat ve tarihi kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, İbranice yazılı Tevrat ve tarihi kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan İlçesi Ambar Mahallesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda, 1 adet antik İbranice yazılı Tevrat olarak bilinen tarihi kitap ve bu kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Tevrat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri haberleri: Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

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