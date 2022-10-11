Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan İlçesi Ambar Mahallesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda, 1 adet antik İbranice yazılı Tevrat olarak bilinen tarihi kitap ve bu kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Tevrat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri haberleri: Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

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