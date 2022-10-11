Kayseri haberleri... Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haberleri... Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

11.10.2022 10:46

Kayseri 3. sayfa haberi... Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, İbranice yazılı Tevrat ve tarihi kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, İbranice yazılı Tevrat ve tarihi kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocasinan İlçesi Ambar Mahallesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda, 1 adet antik İbranice yazılı Tevrat olarak bilinen tarihi kitap ve bu kitabın konulduğu koruma kabı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Büyükşehir Meclisi'nden kadın istihdamına destek olacak kararlar Büyükşehir Meclisi'nden kadın istihdamına destek olacak kararlar Kayseri haber... Kayseri'de 10 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi Kayseri haber... Kayseri'de 10 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi Kayseri haberleri... Kayseri emniyetinin eylül ayı asayiş faaliyetleri Kayseri haberleri... Kayseri emniyetinin eylül ayı asayiş faaliyetleri
Kaynak: İHA

Kayseri, Tevrat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri haberleri... Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:11 Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatından çarpıcı sözler: Helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
12:41 Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı
12:04 Türk futbolunun gelişmesi için Ersun Yanal'dan öneri: NBA tarzı sistem kurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:46:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri haberleri... Kayseri'de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement