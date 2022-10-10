Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Kayseri'ye geldi.
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyetine başladı.
İlkokul öğrencilerine yönelik 2 günlük program çerçevesinde öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim veriliyor.
Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.
Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından, öğrencilere boyama kitabı ve kırmızı düdük gibi çeşitli hediyeler verildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri haberleri! Kayseri'de öğrencilere 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda eğitim verildi - Son Dakika