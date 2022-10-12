Kayseri haberleri! Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri haberleri! Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı

12.10.2022 15:58
Kayseri haberleri! Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı

Kayseri haberlerine göre Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü'ne üye olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK/ YPG Silahlı Terör Örgütü'ne üye olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi, Sarıoğlan ilçesinde bulunan ikametine yapılan operasyon ile yakalandı.

İkamette yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınan şahıs da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Son dakika haberi | Kayseri'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Kayseri'de terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Msb: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Bölgelerine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen 3 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi Msb: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Bölgelerine Saldırı Hazırlığında Oldukları Tespit Edilen 3 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hâle Getirildi
Kaynak: İHA

Kayseri, YPG, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri haberleri! Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haberleri! Kayseri'de PKK'lı 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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