Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

18.10.2022 23:30

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de üzerinden 500 gram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de üzerinden 500 gram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.D'nin Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti

yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Tut Kavşağı'nda yaya olarak dolaşan M.D ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında bel bölgesinde poşetlere sarılı şekilde 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele bulundu.

Gözaltına alınan M.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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