Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda M.D'nin Talas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti

Kaynak: AA

Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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