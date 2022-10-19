Kayseri haberleri | Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri haberleri | Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı

19.10.2022 14:34
Kayseri haberleri | Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı

Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri'de şehirler arası yolcu otobüsünde 12 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, kurye oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de şehirler arası yolcu otobüsünde 12 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, kurye oldukları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerinden kurye aracılığıyla yolcu otobüsünde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde uyuşturucu taşıyacağı tespit edilen kuryeler takibe alındı.

Kuryelerin İstanbul'dan bindiği yolcu otobüsü, Niğde kara yolu uygulama noktasında durduruldu. Otobüsün bagajındaki valizden 12 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler İ.K, Y.Ş, İ.Ş, H.E. ve A.Ç, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri haberleri | Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haberleri | Kayseri'de yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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